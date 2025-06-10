Кондиционеры и вентиляторы летом 2025 года: как выросли цены

Как изменилась стоимость кондиционеров и вентиляторов в 2025 году, читайте в материале РИАМО.

За прошедший год цены на кондиционеры и вентиляторы и их установку выросли. Это произошло из-за инфляции, удорожания логистики и действия других факторов. Дешевле устанавливать такую технику в сезон, когда пик спроса еще не наступил (зимой) или сходит на нет (осенью). В этом году, кстати, многие россияне заблаговременно, еще в феврале, приобретали кондиционеры.

Что влияет на стоимость кондиционеров и вентиляторов летом 2025 года

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Можно назвать несколько основных факторов, которые влияют на стоимость кондиционеров на российском рынке в настоящее время, говорит доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Во-первых, стоимость рабочей силы, обеспечивающей установку прибора. Во-вторых, сложность установки и необходимость монтажа дополнительных коммуникаций. В-третьих, выбранная покупателем марка и модель самого товара, его мощность.

Цены на кондиционеры и вентиляторы и их установку в 2025 году

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Стоимость вентиляторов в зависимости от модели, варьируется в среднем от 500 рублей за отдельные маломощные настольные модели до 20 тысяч рублей за мощные потолочные варианты, говорит Борисова.

«Согласно данным сайта "Реальное время", динамика по стоимости вентиляторов не однозначна с января 2025 года. Так безлопастные модели с воздушным ударом 4 метра подорожали на 12,24%, а их аналоги с ударом в 2 и 2,5 метра подешевели более чем на 30%. Модели осевых вентиляторов подешевели. Наиболее сильно это отразилось на моделях с ударом 5 метров. Они подешевели на 16%. Подобный тренд отчасти объясняется их активным импортозамещением», — отмечает эксперт.

Цены на кондиционеры с апреля 2024 по апрель 2025 года выросли, согласно статистике группы компаний «АяК», в среднем на 2-3%. Средняя стоимость составляет порядка 35 тысяч рублей. Цены на установку по сравнению с 2024 годом увеличились на 5%, что в значительной степени объясняется дефицитом кадров на рынке и ростом спроса в текущем году.

«Весной особое влияние на цены кондиционеров, вентиляторов и их установку оказывает сезонный фактор. К сентябрю 2025 года цены на приобретение и установку техники снизятся на 10-12%» Ольга Борисова доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ

По ее словам, средняя цена покупки и установки кондиционера летом 2025 года составит порядка 50-70 тысяч рублей, из которых 25 тысяч рублей будет стоить установка прибора.

Покупка и установка вентилятора обойдутся дешевле. В среднем сам вентилятор, требующий установки, можно купить за 20 000 рублей, а его монтаж обойдется еще в 5 тысяч рублей.

В 2025 году россияне предпочитали приобретать кондиционеры заранее

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Кондиционеры в России в среднем за год подорожали на 8%, отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. Так, в январе-апреле 2025 года средний чек на покупку кондиционеров составил 36 5000 рублей. Число покупок таких приборов заметно увеличилось — на 15% год к году, отмечает он.

«Примечательно, что в 2025 году многие россияне приобретали кондиционеры заранее. В феврале число покупок превысило прошлогодние значения на 25-30%, однако затем пошло на спад. Самыми популярными оказались одиночные сплит-системы», — комментирует экономист.

Вместе с тем, в апреле-мае 2025 года участники потребительского рынка могли наблюдать за довольно редким феноменом в российской практике ритейла — снижение цен на электронику и бытовую технику, включая кондиционеры и сплит-системы, добавляет Морковкин.