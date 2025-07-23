ГОСТ на игрушки и утильсбор по-новому: что изменится в законах с 1 августа 2025 года

В материале РИАМО читайте о том, какой утильсбор и на какие машины будет установлен с 1 августа, на сколько вырастут пенсии и как можно будет отказаться от СМС-рассылок.

Повышение пенсий с 1 августа 2025 года

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С 1 августа некоторые категории пенсионеров получат повышение. Так, те, кому в июле исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости – 17 815 рублей. Такую же сумму получат граждане с первой группой инвалидности, если они получили ее в июле. При этом выплаты начислят или за 80-летие, или по инвалидности – только по одному из этих случаев.

Более того, при наличии иждивенцев за каждого нетрудоспособного члена семьи начнут доплачивать еще 2969 рублей, но не больше чем за троих.

Получить пенсию выше смогут работающие пенсионеры, которые уволились в июле. Им начислят все надбавки и индексации, которые они пропустил, пока трудились. Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа, ее размер составит максимум 437 рубля.

Люди, работавшие в тяжелых и вредных условиях труда, также станут получать повышенные выплаты с 1 августа. Например, надбавка положена ушедшим на пенсию членам летных экипажей и шахтерам. Размеры их пенсий зависят от доходов специальных фондов, куда вносят отчисления работодатели данных отраслей.

Отказ от СМС-рассылок

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С 1 августа, согласно федеральному закону от 01.04.2025 N 41-ФЗ, абонент сможет отказаться от СМС-рассылок.

Сделать это можно будет через личный кабинет на сайте своего оператора связи или в мобильном приложении. Массовые обзвоны можно будет также остановить с 1 сентября. Оператор по правилам должен будет остановить рассылку на следующий календарный день после подачи заявления.

Кроме того, планируется, что на портале «Госуслуг» появится сервис, через который можно будет пожаловаться на спам, если он будет даже после установления запрета.

Норма введена для защиты граждан в первую очередь от мошеннических схем и цифровой безопасности.

Дополнения в правила утильсбора

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Постановление правительства Российской Федерации от 15.07.2025 № 1065 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1291» вносит дополнения в правила утильсбора в России. Изменения уточняют перечень колесных транспортных средств, в отношении которых уплачивается утильсбор, и размеры его коэффициентов, касающиеся отдельных видов спецтехники и шасси. Например, уточнены весовые параметры для самосвалов — от 12 до 20 тонн.

Изменены условия, при которых физические лица ввозят автомобили для личного пользования.

По новым правилам четко понятно, в каких случаях автомобиль считается ввезенным для личного пользования:

автомобиль должен быть оформлен на лицо, оплатившее утильсбор;

автомобиль зарегистрирован на физлицо в течение 12 месяцев с момента ввоза;

приобретен на торгах через Росимущество;

ввезен участниками программы переселения соотечественников.

При этом исключается льготный ввоз машин, которые были произведены в России, а затем находились на учете в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение 12 месяцев. С августа за такие авто придется платить утильсбор как за коммерческий ввоз.

Также постановлением вносятся корректировки с целью выравнивания условий на территории ЕАЭС. Так, коэффициенты на автомобили российского производства, ввозимые физлицами в Россию из стран ЕАЭС для личного пользования, будут соответствовать действующим для автомобилей, произведенных в странах союза.

Новый ГОСТ на игрушки и маркировка спортивного питания

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С 1 августа 2025 года в России вступает в силу новый государственный стандарт (ГОСТ) https://docs.cntd.ru/document/1307065829 для детских игрушек. Он устанавливает четкие требования к возрастной классификации, назначению и безопасности товаров для детей.

Теперь на игрушках должны быть указаны:

возрастная категория, на которую рассчитана игрушка;

тип активности (развивающая, подвижная и т.д.);

материал, из которого изготовлена игрушка;

возможные риски — травматические, химические, гигиенические.

Также в августе завершается эксперимент по добровольной маркировке спортивного питания. С осени она станет обязательной через систему «Честный знак». Маркировка будет обязательной для производителей, импортеров и продавцов, а покупатели сами смогут проверить легальность товара и его состав.

Банковская карта только с разрешения родителей

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Защитить детей от мошенников призван еще один закон от 24.06.2025 № 178-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и статью 846 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации».

В соответствии с ним банки с 1 августа не смогут открывать счета и выдавать банковские карты несовершеннолетним без согласия родителей или законных представителей. Детей часто вовлекают в противоправную деятельность, уверяя их, что им все равно не грозит уголовная ответственность. Закон призван защитить подростков от противоправных действий с использованием их банковских счетов, родители могут контролировать детей и нести ответственность за их действия.