Гибель оленей в Лосином Острове: подробности и причины происшествия

Почему на территории парка «Лосиный Остров» в начале 2026 года погибли больше полутора десятков оленей и какие меры принимаются в связи с этим ЧП — рассказываем в материале РИАМО.

Информация в соцсетях о массовой гибели оленей

В первой декаде марта в соцсетях стали распространяться новости о том, что на территории национального парка «Лосиный Остров» были найдены более тридцати убитых пятнистых оленей. На фотографиях были запечатлены животные, лежащие на снегу в лужах крови.

Зоозащитники сообщали, что «по информации, поступившей в распоряжение граждан, в феврале–марте 2026 года на указанной территории имели место случаи гибели оленей при неизвестных обстоятельствах. Администрация ФГБУ „Лосиный Остров“ ситуацию не комментировала. Действия неустановленных лиц могут попадать под признаки тяжких преступлений: ст. 258 УК РФ „Незаконная охота“, ст. 245 УК РФ „Жестокое обращение с животными“.»

Активисты призывали неравнодушных граждан подписать обращения в Минприроды, Росприроднадзор с требованием проверки обстоятельств гибели животных. Одной из основных версий зоозащитников было, что на оленей в нацпарке начали охотиться браконьеры. В ряде соцсетей и некоторых СМИ появились призывы начать проверку по факту незаконной охоты в природоохранной зоне.

Отчего погибли олени в нацпарке «Лосиный Остров»

На биостанции Лосиного Острова действительно зафиксировали гибель 17 пятнистых оленей в феврале и начале марта 2026 года. При этом, по регламенту, каждое погибшее животное осматривается ветеринаром, а по факту гибели составляется акт с указанием повреждений и причины смерти.

Согласно сведениям, полученным от руководства нацпарка, браконьерство к данным происшествиям отношения не имеет: смерть одного животного произошла по естественным причинам, а остальные 16 случаев гибели оленей были связаны с нападением бродячих собак.

Как объяснили сотрудники биостанции, дальневосточные олени физически не приспособлены передвигаться по слишком глубокому снежному покрову, тем более что этой зимой снега выпало очень много. У пятнистых оленей небольшие копыта, поэтому они вязнут в сугробах и могут стать легкой добычей для бродячих собак.

Обычно жертвами нападений становятся самки и молодняк — животные, которые недостаточно сильны и подвижны, чтобы себя защитить. Инспекторы биостанции расставляют на территории обитания оленей клетки-ловушки для собак, но эта мера не стопроцентно эффективна.

После обнародования этих сведений администрация Мытищ вместе с руководством «Лосиного острова» начала работу по отлову безнадзорных собак.

«Мы провели ряд мероприятий и уже отловили более 10 собак, представлявших угрозу для животных „Лосиного Острова“», — сообщил заместитель главы городского округа Артур Суворов. При этом он отметил, что «вопрос безнадзорных собак забюрократизирован — во многом из-за активной позиции ряда так называемых зоозащитников, которые существенно усложнили процедуру отлова».

Зоозащитники, в свою очередь, намерены направить обращение в Генеральную прокуратуру с требованием проверить нарушение природоохранного режима: «В соответствии со ст. 11, 13 и 15 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ „Об особо охраняемых природных территориях“ (…) прямой обязанностью руководства национальных парков является сохранение объектов животного мира и обеспечение установленного режима охраны. Наличие стай безнадзорных собак на особо охраняемой природной территории нарушает охранный режим и может свидетельствовать о непринятии своевременных мер должностными лицами».

Сколько оленей живет в Лосином Острове

Лосиный Остров — национальный парк, где проживают больше 180 видов птиц и 43 вида млекопитающих. При этом лоси составляют лишь небольшую часть обитателей — их популяция на территории Лосиного Острова колеблется в районе 33-37 особей. А вот оленей в нацпарке в несколько раз больше.

Первых пятнистых оленей привезли в Московскую область с Дальнего Востока еще в 1960-х, тогда их было всего 20. Парнокопытные неплохо освоились в новом для себя климате и начали активно размножаться — на сегодняшний момент их насчитывается около 200.