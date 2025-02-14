Где отдохнуть в Подмосковье с детьми: топ-10 отелей с анимацией и игровыми площадками

Отдых с детьми в Подмосковье традиционно пользуется большой популярностью. Взрослым хочется расслабиться и забыть про дела, а детворе — найти приключения и поучаствовать в активных играх. Этой зимой отели подготовят для своих гостей увлекательные новогодние программы, театральные представления и анимационные шоу.

Отель «Лачи»

«Лачи» – современный комплекс, в котором объединено все необходимое для комфортного отдыха с детьми. Гостей приятно удивит инфраструктура загородного клуба — перевернутые коттеджи, железные насекомые, дом-паровоз, луна-парк, бани и гостиница. Дети смогут почувствовать себя, словно в сказке, ведь помимо классических домов и гостиниц, здесь есть удивительные избушки на ножках. Местный парк тоже вызывает большой интерес — в нем притаились гигантские пчелы, кузнечики и различные жуки.

Детские развлечения: аттракционы, парк насекомых, лазертаг, площадки для спортивных игр, веревочный парк

Где: Москва, Михайлово-Ярцевское поселение, деревня Лужки, микрорайон Солнечный город, загородный клуб «Лачи»

Контакты: +7 (499) 955-53-86

Сайт: https://luchy.ru

Парк-отель «Яхонты Ногинск»

На территории отеля «Яхонты Ногинск» для размещения гостей имеется несколько корпусов гостиницы и коттеджей с баней. Для развлечений здесь предусмотрены игровые площадки, пейнтбольные зоны, боулинг. Напрокат можно взять лыжи и коньки. Также гостям предлагают посетить аквацентр с бассейном, спа-салон и фитнес-зал.

Детей ежедневно развлекают профессиональные аниматоры. С утра до вечера здесь проводят спортивные и творческие занятия, мастер-классы, конкурсы и викторины, а также музыкальные программы. В ресторане работает шведский стол для ребят в возрасте от 3-х до 6-ти лет. В меню представлен большой ассортимент диетических блюд.

Детские развлечения: игровая, бассейн с водяной горкой, прокат спортивного инвентаря, мини-зоопарк

Где: Московская область, Богородский городской округ, деревня Жилино

Контакты: +7 (800) 500-47-09

Сайт: http://www.yahonty.ru/

Загородный клуб «Айвенго»

На территории загородного клуба расположены: конноспортивный клуб, автосалон с картодромом, рестораны, веранды и другие объекты. С 2019 года здесь работает детский клуб «Дракоша» площадью 600 квадратных метров. С 25 по 30 декабря в клубе будут проходить театрализованные представления, в которых примут участие Дед Мороз, Снегурочка, Снежная королева, герои «Смешариков» и другие сказочные персонажи.

Детские развлечения: город-лабиринт, мягкая площадка для детей до 3-х лет, веревочный парк, скалодром, аттракционы, анимационные шоу, квесты, лазертаг.

Где: Московская область, городской округ Подольск, Симферопольское шоссе, 38-й километр

Контакты: +7 (495) 598-57-07

Сайт: https://aivengo.su/

Отель «Царьград»

Отель «Царьград» — идеальное место для отдыха по системе «все включено» с детьми. На территории пятизвездочного отеля находятся: комфортная гостиница и коттеджи, спа-центр, рестораны и бары, мангальные площадки. Зимой к услугам гостей: горнолыжный спуск и тюбинговые трассы.

Аниматоры отеля каждый день проводят увлекательные программы, активные игры на свежем воздухе, творческие мастер-классы, концерты и конкурсы. В ресторанах отеля всегда есть детское меню, разработанное специально для маленьких гостей. А на шведском столе оформлена отдельная зона с большим выбором блюд и фермерских продуктов.

При проживании одного родителя с ребенком от 5 ночей действует специальный тариф со скидкой до 20 %.

Детские развлечения: детская игровая, аквапарк, веревочный городок, катание на лыжах, тюбингах и коньках

Где: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Спас-Тешилово, дом 3

Контакты: +7 (495) 126-38-23

Сайт: https://www.tzargrad.ru/

Семейный отель «Фореста фестиваль парк»

На территории в 20 гектаров расположены корпус гостиницы, гостевые дома и коттеджи. Номерной фонд отеля рассчитан на проживание до 500 человек. Местный персонал знает, чем занять малышей и взрослых в любое время года. Для отдыха с детьми разработаны специальные игровые программы и предусмотрено трехразовое питание по системе «шведский стол». При заезде одного родителя с ребенком от пяти ночей действуют скидки.

Детские развлечения: детская игровая, бассейн, клуб с настольными играми и развивающими игрушками, лабиринт, мини-зоопарк, анимация, прокат санок, лыж и коньков

Где: Московская область, городской округ Чехов, деревня Прохорово, улица Санаторная, владение 3

Контакты: +7 (499) 288-73-19

Сайт: https://foresta.ru

Семейный парк-отель «Союз Истра»

Приехав на отдых в семейный парк-отель «Союз Истра» с детьми, можно быть уверенными, что здесь им будет весело. «Союз» неспроста считается именно семейным отелем. Во-первых, система «все включено» поможет даже самым занятым родителям полностью расслабиться. Во-вторых, здесь предусмотрены все виды развлечений как для взрослых, так и для детей. Помимо семейных номеров, в пансионате имеются одноместные комнаты, а также номера категорий эконом, стандарт и люкс.

Детские развлечения: игровой комплекс, лабиринт, скалодром, сухой бассейн, батутный центр, игровые автоматы, аттракцион Angry birds, детский бассейн с горкой

Где: Московская область, городской округ Истра, территория пансионата «Союз»

Контакты: +7 (495) 719-63-40

Сайт: https://soyuz-gazprom.ru

Отель «Свежий ветер»

Помимо близкого расположения к горнолыжному курорту «Сорочаны», отель предлагает огромный набор услуг и развлечений на любой вкус. Сюда любят приезжать с маленькими детьми, потому что в новогодние праздники тут всегда готовят интересные программы. Родители смогут оставить малышей с аниматорами, уделив себе время для полноценного отдыха. Стоит отметить, что детей до 7 лет размещают в отеле бесплатно.

Детские развлечения: игровые площадки, лабиринт с сухим бассейном, скалодром, художественные занятия, детский клуб «Ветерок» с аниматорами, бассейн, прокат спортивного инвентаря, катание на тюбинге

Где: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Курово, владение 74

Контакты: +7 (495) 777-26-65

Сайт: http://freshwindhotel.ru

Гостиничный комплекс «Солнечный»

Современный гостиничный комплекс «Солнечный» работает по системе «все включено». Основные преимущества отеля – широкий выбор развлечений для детей и взрослых, наличие спортивного и оздоровительного центров.

Детские развлечения: детский комплекс с игровыми автоматами, отдельная зона в спа-центре, анимация, прокат коньков, лыж, ледянок

Где: Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Дулепово, дом 21

Контакты: +7 (925) 922-42-00

Сайт: https://www.sunnyhotel.ru

Парк-отель «Воздвиженское»

В парковой зоне отеля рядом с рекой Каменкой расположены три корпуса гостиницы, спортивно-оздоровительный центр, здание для проведения конференций и бизнес-семинаров. Тариф «все включено» позволяет пользоваться бассейном, игровыми площадками, брать напрокат лыжи и коньки.

Питание в комплексе организовано по системе «шведский стол», для детей предусмотрены отдельные столы и меню. Ежедневно для взрослых и юных гостей отеля работают аниматоры. Также здесь предоставляют услугу профессиональной няни.

Детские развлечения: лазертаг, арчетаг, аттракционы, батутный центр, игровые автоматы, настольный теннис, бассейн

Где: Московская область, городской округ Серпухов, поселок дома отдыха «Авангард»

Контакты: +7 (495) 526-67-00

Сайт: https://v-parkhotel.ru/

Valesko Hotel & Spa

В отеле, окруженном лиственным лесом, для детей и взрослых созданы все условия для того, чтобы отдохнуть, расслабиться и приятно провести время за общими играми и развлечениями. Для размещения в доме отдыха предлагают номера категорий эконом и комфорт, апартаменты, а также отдельные коттеджи. В стоимость номера входит питание по системе «шведский стол», но есть возможность проживания и без питания. В ресторане отеля подают блюда европейской кухни, а в баре имеется широкий выбор напитков. Помимо этого, гости могут пользоваться принадлежностями для барбекю.

Детские развлечения: игровой центр, анимация, бассейн, каток, тюбинг, прокат спортинвентаря