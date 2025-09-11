«Это пощечина французам!»: что известно о массовых протестах во Франции

В материале РИАМО — о том, почему во французских городах люди громят улицы и вокзалы.

Что произошло во Франции 10 сентября

Фото - © РИА Новости, Евгений Полойко

В среду, 10 сентября, Францию охватили массовые беспорядки. Более 200 тысяч человек вышли на протесты, которые проводились по всей стране. Люди возводят баррикады и жгут костры. Так, в городе Бордо около 50 человек пытались заблокировать движение, в Тулузе устроили пожар на кабельной линии, который привел к перебоям в движении между Тулузой и Ошем на юго-западе Франции.

Ряд акций прошел в Париже. Около тысячи протестующих столкнулись с полицией у железнодорожного вокзала Гар-дю-Нор. Стражи правопорядка вынуждены были применить слезоточивый газ.

О протестах и перебоях в движении на автомагистралях по всей Франции сообщал оператор Vinci. Он заявил, что проблемы присутствуют в городах Марсель, Нант, Лион и Монпелье.

В Лилле бастующие заблокировали местную кольцевую автодорогу, однако после вмешательства полиции движение было восстановлено. В Бресте демонстранты нарядились в костюмы клоунов и устроили акцию на кольцевой развязке. В городе Ренн подожгли автобус и заблокировали движение.

В Марселе протестующие блокировали входы в старшие школы, вследствие чего полиции пришлось применять дубинки и слезоточивый газ. В Тулузе люди возводят баррикады и блокируют улицы, а также забрасывают полицейских мусором.

Протесты начались с самого утра, а к вечеру ситуация лишь накалилась. Корреспондент “Ъ FM” Дарья Злотникова так описала настроения в Париже: «В центре города серьезно ощущаются и протестные акции, и действия типа саботажа. Например, в районе Шатле демонстранты фактически остановили все движение. Кроме того, большой торговый центр, который там находится, полностью остановил работу. Полицейские приняли такие меры в связи с тем, что в социальных сетях появились массовые призывы к грабежу. В окрестностях этого района начинают возводиться небольшие баррикады, и полицейским приходится периодически пускать в ход слезоточивый газ и дубинки, чтобы предотвратить мощное движение толпы или, например, захват каких-то зданий».

Около 500 демонстрантов были задержаны полицией. В столкновениях с протестующими получили ранения 13 полицейских. Министр внутренних дел Брюно Ретайо объявил, что против дебоширов будут приняты жесткие меры. По его данным, по всей стране были задействованы 80 000 полицейских, из них 6000 — в Париже и окрестностях.

Почему французы бастуют

Фото - © РИА Новости, Евгений Полойко

Беспорядки во Франции проходят под лозунгом «Заблокируем все!», который приобрел популярность в социальных сетях этим летом. Его уже успели сравнить с «желтыми жилетами», которые в 2018 году начали протестовать против повышения цен на топливо, однако тогда протесты быстро переросли в широкое движение против экономических реформ президента Эммануэля Макрона.

Движение «Заблокируем все!» зародилось среди правых групп, однако достаточно быстро охватило левых и крайне левых. Участвующие в протестах люди требуют увеличения инвестиций в сферу общественных услуг, введения налогов для лиц с высоким доходом, замораживания арендной платы и, самое главное, отставки Макрона. Дело в том, что в июле действующий на тот момент премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти планировали существенно сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 млрд евро вместо ранее намеченных 40 млрд. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одной госструктуры, кроме Минобороны.

Но это не все: Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита «французам надо больше работать», поэтому предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, он хотел не отмечать День Победы над фашизмом, который в Европе празднуют 8 мая). Конечно, подобные заявления вызвали сильное негодование среди французов, что привело к массовым протестам.

Вместо Байру днем ранее главой кабмина назначили министра обороны Себастьяна Лекорню, который, по мнению французов, ничуть не лучше предыдущего. Он является другом Макрона, поэтому вряд ли ожидаются какие-то позитивные перемены. Национальный секретарь партии «Экологисты» Марин Тонделье отметила: «Это полное неуважение к французскому народу, которого не уважают ни в социальном плане, ни в экологическом, ни в демократическом. И поэтому все это не может закончиться хорошо».

Журналист Робер Менар более категоричен в своем мнении: «Я в шоке. 85% французов больше не выносят главу государства, а он назначает своих друзей. Никто не близок ему так, как господин Лекорню. Послушайте, это пощечина французам!».

Объявят ли импичмент Макрону

Фото - © РИА Новости, Сергей Гунеев

После отставки Франсуа Байру партия «Непокоренная Франция» внесла проект резолюции по отстранению от власти президента страны Эммануэля Макрона. «Правительство [бывшего премьер-министра Франсуа] Байру уходит в отставку. Макрон должен последовать за ним, потому что на нем лежит ответственность за нестабильность во Франции (...). Сегодня мы подали ходатайство об импичменте Макрону», — заявила председатель движения Матильда Пано.

Документ подписали 86 депутатов. Они обвиняют Макрона в «нарушении конституции по нескольким пунктам», «самодержавии» и «угрозе Франции».

Свое недовольство действиями Макрона выразила также бывший кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен. Она назвала назначение Лекорню «выстрелом последнего патрона макронизма» и заявила о необходимости проведения в стране новых парламентских выборов.

Что думают политологи о забастовках во Франции

Фото - © РИА Новости, Евгений Полойко

Политолог Оливье Гийотто считает, что если беспорядки во Франции и начинались с отрицанием планов Байру на 2026 год, то затем они стали носить более глубокий смысл: это выражение недовольства политикой президента страны, которого считают ответственным за экономическую ситуацию. «Это не вопрос личности [нового премьер-министра], это вопрос политики [руководства страны] в целом, а она в первую очередь сосредоточена на Макроне», — заявил Гийотто. Также он добавил, что оппоненты Макрона с помощью протестов будут добиваться отставки президента.

Подобного мнения придерживается и политтехнолог, публицист и политолог Павел Дубравский. Он считает, что причина протестов — фигура Эммануэля Макрона и кризис, который он развил вокруг себя. Власти Франции так и не решили, например, проблему нелегальной миграции. «А еще год назад были проведены досрочные выборы во Франции, и мы видели, как и насколько Макрон старался сделать так, чтобы, например, правоконсервативные партии или партия Марин Ле Пен получили как можно меньше мест», — сказал эксперт.

Дубравский считает, что решить проблему французов сейчас можно, но для этого нужно распустить парламент и объявить выборы. «В идеале, конечно, надо менять законодательную власть. Почему? Потому что мы видим, что по опросам партия Ле Пен гораздо популярнее, чем та же партия Макрона. Поэтому, я бы сказал, в идеале это решение могло бы смягчить запрос общества», — объяснил публицист.

Кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман сообщил «Известиям», что протесты во Франции могут стать причиной досрочного завершения политической карьеры президента страны.

«Макрон давно стал политическим банкротом, но его политическая карьера вследствие протестов может закончиться раньше отведенного срока полномочий» Павел Фельдман Кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений

Он также добавил, что французские протесты могут перекинуться и на другие страны. «Франция первая ощутила на себе признаки надвигающейся бури, но вскоре она накроет весь Евросоюз», — отмечает эксперт. По его мнению, из-за давления США на европейских партнеров, а также Украины, которая все больше и больше требует финансовых вливаний, Брюссель проводит политику, ведущую к отказу от доступных российских углеводородов, а это еще сильнее усугубит ситуацию.

Политолог Павел Данилин полагает, что протесты во Франции приведут к усилению политических репрессий в стране. Беспорядки, по его мнению, происходят из-за сокращения социальных расходов, что неминуемо ведет к уничтожению среднего класса. «Это протест среднего класса из-за того, что его режут в угоду глобалистам, тем элитам, которые возглавляют сейчас Францию, в угоду мигрантам, которые получает фактически те же социальные гарантии, что и граждане страны. Конечно, это вызывает всеобщее возмущение и недовольство. Можно ожидать, что это движение будет расширяться, потому что за рамки среднего класса будет выбрасывать все больше людей. Также будет усиливаться репрессивная политика государства», — заявил он.

При чем тут Павел Дуров

Фото - © Кузнецов Максим / Фотобанк Лори

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров гордится тем, что его детище играет большую роль в протестах во Франции против «провальной политики» президента Эммануэля Макрона. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Х (заблокирована в России). «После восьми лет пренебрежения люди устали от пустого пиара и позерства — и они наносят ответный удар», — написал Дуров.