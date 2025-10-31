Депозиты в конце 2025 года: будет ли у людей возможность сделать выгодный банковский вклад

Сколько времени есть у россиян, чтобы успеть зафиксировать максимальные ставки по вкладам, и что будет с депозитами в конце осени, читайте в материале РИАМО.

Сберегательный сезон в ноябре 2025 года продолжится

Сберегательный сезон в ноябре продолжится, как и в предыдущие месяцы, полагает директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. Причина в том, что максимальные ставки по вкладам остаются привлекательными и почти вдвое опережают официальную инфляцию (8,14% в середине октября, по данным Минэкономразвития).

По информации от ЦБ, во второй декаде октября в топ-10 банков депозитные проценты «притормозили» снижение на уровне 15,45% (декадой ранее было 15,46%). Кстати, средняя доходность вкладов обгоняет и другой важный для Банка России показатель — инфляционные ожидания населения, то есть наблюдаемый и прогнозный рост цен в ближайшие 12 месяцев. Так, будущая инфляция, по мнению россиян, опрошенных «инФОМ», равна 12,6%, а наблюдаемая — 14,1%. Получается, что рублевый вклад позволит людям защитить деньги от обесценения и немного заработать, отмечает эксперт.

По словам Андриевской, ряд банков накануне октябрьского решения регулятора по ключевой ставке повысили депозитные проценты на 0,25%-0,5%. Примечательно, что увеличили максимальную доходность вкладов до 16% даже лидеры сектора — Сбербанк и ВТБ. А конкуренты маркетмейкеров предложили проценты и повыше. К примеру, для новых клиентов по «Народному вкладу» ПСБ — 33%, в «Ак Барс Банке» — 31%. Правда, суммы у вкладов-рекордсменов ограничены 50 тысячами рублей. Разместить суммы покрупнее осенью можно по ставкам выше 17%-17,7%, то есть плюс 0,5%-1% к ключевой ставке, на депозите в одном из банков-лидеров октябрьского рейтинга «Выберу.ру» — банке «Санкт-Петербург», банке ДОМ.РФ или МКБ.

Россиянам, которые хотят открыть депозит осенью, стоит поторопиться

При этом вкладчикам, которые планируют открыть депозит, стоит поторопиться, говорит Андриевская, ведь тренд на снижение «ключа» к концу 2025 года усиливается. В октябре Банк России уменьшил ключевую ставку уже в четвертый раз. В результате она «похудела» с 21% в июне до 16,5% в октябре. Регулятор не исключает еще одного «шага» вниз, хотя и подчеркивает, что он не предопределен и зависит от инфляционной «кардиограммы».

Правда, есть нюанс, подчеркивает директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру». Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора и «откат ключа» идут медленнее, чем ожидали финансовые аналитики летом. Причина — ряд факторов, которые «толкают» инфляцию вверх. Речь о предстоящем повышении налогов, взлете утильсбора, тарифов ЖКХ, цен на бензин и др. В результате ЦБ ухудшил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 13%-15%, хотя еще летом рассчитывал на ее уменьшение в следующие 12 месяцев до 12%-13%.

«Анализируя октябрьские решения регулятора, можно сделать вывод: как минимум до конца квартала у вкладчиков открывается „окно возможностей“, чтобы вложиться и получить хороший доход. К тому же по традиции к завершению года банки становятся щедрее, ведь планы „горят“. Полагаем, в итоге в ноябре–декабре можно ждать депозитов подоходнее — по ставкам плюс 1%-1,5% к уровню „ключа“», — говорит Андриевская.

Спрос на онлайн-депозиты осенью резко вырос

Интересно отметить, что благоприятная для вкладчиков конъюнктура рынка осенью стимулировала онлайн-спрос на депозиты.

«После небольшого „охлаждения“, которое мы как финансовый маркетплейс увидели в августе, интерес вкладчиков в сентябре резко вырос. Количество онлайн-запросов прибавило сразу треть, а в октябре достигло пикового за год значения, превысив показатель за прошлый октябрь в полтора раза. Иными словами, судя по онлайн-статистике, люди продолжают придерживаться сберегательной стратегии и активнее, чем годом ранее, подбирают выгодный вклад, чтобы копить деньги», — констатирует Андриевская.

По ее мнению, высокая активность вкладчиков скажется на ускорении роста депозитных портфелей банков в IV квартале. Как следует из данных ЦБ, в августе и сентябре средства населения прибавляли умеренные 0,1%. По ожиданиям эксперта, рынок вкладов «разгонится» до темпов, которые демонстрировал летом, когда ЦБ стал снижать «ключ», то есть до плюс 0,2%-0,3%. В итоге к концу 2025 года депозитный розничный портфель банковского сектора может превысить рекордные 63 триллиона рублей (на 01.10.25 — 62,7 триллиона рублей, по данным ЦБ).