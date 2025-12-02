Атаки на танкеры в Черном море: насколько это опасно для экономики и чем может ответить Россия

Почему Украина начала террор против судов, перевозящих российские грузы, и каковы варианты действий для руководства РФ, читайте в материале РИАМО.

Что известно об атаках на танкеры в Черном море

Вечером 28 ноября турецкие власти сообщили о том, что два танкера, находящихся в исключительной экономической зоне страны, подверглись «внешнему воздействию». В результате экипаж горящего судна Kairos в составе 25 человек эвакуировали. Вторым поврежденным танкером стал Virat, команда которого отказалась покидать судно. При этом на следующий день Virat был атакован вновь.

По информации агентства Reuters, оба танкера входят в так называемый российский «теневой флот» и находятся под западными санкциями.

1 декабря в западной прессе со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что Украина взяла на себя ответственность за атаки на танкеры. Для этого, по словам собеседника американского телеканала CNN, были использованы морские беспилотники Sea Baby.

Вскоре после ударов по танкерам, в ночь на 29 ноября, Украина атаковала инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, в результате чего было выведено из строя одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ), что сильно сократило возможности по отгрузке нефти на объекте.

«В данном случае это вопиющий случай, потому что речь идет об объекте международного значения и с международным участием», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку на КТК.

Утром 2 декабря министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что в 80 милях от турецкого побережья был атакован танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию с грузом подсолнечного масла. В отличие от судов Kairos и Virat, танкер Midvolga 2 принадлежит российской компании и ходит под флагом России.

Какова международная реакция на атаки на танкеры в Черном море

Фото - © РИА Новости

Так как все инциденты с танкерами произошли в исключительной экономической зоне Турции, все ожидали реакции от руководства этой страны. Она оказалась весьма сдержанной.

«Конфликт между Россией и Украиной, похоже, угрожает безопасности судоходства в Черном море. Мы никоим образом не можем оправдать нападения на суда в нашей исключительной зоне в пятницу. Мы направляем всем сторонам необходимые предупреждения в связи с подобными ситуациями. Мы внимательно следим за событиями последних недель, направленными на прекращение конфликта», — заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая с обращением к нации после заседания кабмина.

С похожей реакцией после атаки на инфраструктуру КТК, через которую экспортируется казахстанская нефть, выступило министерство иностранных дел Казахастана — правда, в отличие от Турции, все-таки упомянув виновника атаки.

«Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем», — говорилось в сообщении.

В ответ на это МИД Украины назвало свои действия «обороной от российской агрессии».

Пожалуй, с самой неожиданной реакцией выступил МИД Эстонии, глава которого предостерег Украину от нанесения ударов по судам в Балтийском море, в том числе связываемым с Россией.

Чем вызваны атаки Украины на российские танкеры

Фото - © Telegram-канал SHOT

По мнению бывшего украинского политика Олега Царева, демонстративные удары Украины по транспортным судам в международных водах — это попытка перевернуть шахматную доску, видя, что партия складывается не в пользу Украины.

«Киев показывает, что может остановить российскую торговлю через черноморские порты. Понятно, что в эту игру можно играть вдвоем, попытавшись пресечь украинскую морскую торговлю. Но какая из стран в итоге пострадает больше?», — задался вопросом эксперт.

Кто больше пострадает от войны на Черном море — Россия или Украина?

Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори

За девять месяцев этого года грузооборот морских портов России составил 653,4 миллиона тонн, из которых чуть меньше 30% пришлось на Азово-Черноморский бассейн, привел данные Царев.

«При необходимости РФ сможет перераспределить потоки на другие моря и частично на другие виды транспорта. Я бы назвал эту задачу менее сложной, чем перенаправление экспорта с Запада на другие регионы после введения санкций с началом СВО, но сопоставимой с ней» Олег Царев Бывший украинский политик

При этом для Украины прекращение работы портов (включая дунайские) будет более чувствительно — оно означает полное прекращение морской торговли, констатировал Царев.

«¾ ее [Украины] экспорта идет по воде. По зерну эта доля доходит до 90%. Половина нефтепродуктов (главная статья импорта) также идет по морю», — перечислил эксперт.

Однако невозможность пользоваться портами, тем не менее, не приведет к быстрому параличу Киева, полагает Царев.

«Думаю, Киев выстоит не менее полугода без заметного снижения уровня жизни населения. Будет, конечно, труднее, чем сейчас, но фатального мгновенного обвала не произойдет… А вот потери нашего бюджета будут существенные. Товарооборот российских грузов в Черном море больше, чем украинских», — пояснил эксперт.

Чем может ответить Россия на удары по танкерам в Черном море

Фото - © РИА Новости

В ответ на украинскую агрессию России можно было бы заявить о запрете входа/выхода из украинских портов, организовав аналог морской блокады — легитимного ведения войны по международному праву, рассказал Царев.

«Правда, классическая морская блокада военными кораблями, которые останавливают суда третьих стран, невозможна. Их уничтожат украинские БЭКи. Но можно сначала просить чужие корабли развернуться. А в случае игнорирования уже атаковать. Такой способ ставит под угрозу жизни моряков третьих стран, но только если предупреждение будет ими игнорироваться», — порассуждал бывший украинский политик.

По его мнению, атаковать при таком сценарии Россия может БЭКами («надо не стесняться ставить на них Starlink»), «Геранями» или торпедами с подводных лодок.

С другой стороны, можно ответить асимметрично, полагает Царев. Одним из таких вариантов является уничтожение украинской энергосистемы, о чем блогер неоднократно писал ранее.

«Это приведет к остановке ядерных реакторов атомных станций. Это опасно. Придется запитать реакторы дизель-генераторами. Примерно как нам пришлось запитывать ЗАЭС. Это приведет к распаду энергосистемы и перманентному отключению света», — рассказал эксперт.

Воздержаться от ответа тоже можно —точно зная, что Киев готов капитулировать в скором времени, считает Царев.

«Больше того, пока идут переговоры, уверен, мы будем терпеть, сжав зубы и не отвечать, чтобы не сорвать переговоры. Чем украинцы и пользуются. Но в дальнейшем, если переговоры не увенчаются успехом, надо будет отвечать. Ответ надо готовить заранее», — уверен политик.

Безопасность судов в Черном море может обеспечить Турция

Фото - © Виталий Тимкив/РИА Новости

Турецкие эксперты, комментируя украинские атаки на танкеры, выразили мнение, что в Черном море может быть создан коридор безопасности.

«Такой коридор по примеру зернового, созданного в рамках черноморской зерновой инициативы [в Стамбуле в 2022 году], может быть организован. Задачу по обеспечению безопасности судоходства гражданских судов на себя могут взять турецкие ВМС», — отметил турецкий эксперт по вопросам безопасности Гюнгер Явузаслан в эфире телеканала CNN-türk.

Аналогичное предположение высказал военный эксперт Джан Эреноглу.

«В мире есть примеры военного сопровождения гражданских судов в открытом море. Такие меры могут быть предприняты в Черном море в связи с последними нападениями на танкеры вблизи побережья Турции», — предположил он в эфире телеканала NTV.