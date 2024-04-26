Аналитики отметили, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых

Многие аналитики считают, что Банк России в пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых и ужесточит сигнал по дальнейшей денежно-кредитной политике, сообщает РИА Новости.

Сохранения ставки ожидает главный аналитик ПСБ Денис Попов.

«Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 16%, но допускаем ужесточение сигнала о перспективах денежно-кредитной политики через повышение прогноза средней ключевой ставки на 2024–2025 годы», — отметил эксперт.

Помимо этого, о сохранении прежнего уровня ключевой ставки говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. По его словам, Центробанк может дать сигнал о том, что необходимо сохранить высокую ключевую ставку на более долгий период, чем планировали ранее.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий поделился, что ослабление денежно-кредитной политики может произойти, если не будет мощных финансовых, экономических и геополитических шоков. Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров предположил, что Центробанку сложно повысить ключевую ставку, однако оставить ее без изменений на долгий период вполне реально.

ЦБ с июля 2023 года для того, чтобы бороться с ускоряющейся инфляцией, начал повышать ключевую ставку. Осенью банк добавил 3 процентных пункта, а в декабре — еще 1 процентный пункт. Сейчас показатель ключевой ставки составляет 16%.