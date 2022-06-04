РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 июн. В парке «Елочки» подмосковного Домодедова 18 июня для всех желающих пройдут ежегодные детские соревнования по роллер-спорту, сообщается в группе «Roller Team Domodedovo» в соцсети «ВКонтакте».

Kids-Cross – детский роллер-кросс Домодедово-2022 – представляет собой спортивные состязания по преодолению специальной трассы на роликовых коньках на время. Участники состязания – дети в возрасте от 4 до 14 лет (2018-2008 годов рождения).

По окончании заездов в своих категориях лучших участников наградят грамотами и медалями.

Для участия в соревнованиях необходима предварительная регистрация на сайте. Телефон для справок: 8(925)530-42-02. Регистрационный взнос – 500 рублей.

Соревнования пройдут на площадке скейт-парка в парке «Елочки» с 10:00 до 16:00.

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