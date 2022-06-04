РИАМО - 4 июн. Определены победители конкурса на лучшее оформление фасадов предприятия торговли, услуг и общественного питания ко Дню Победы. Всего было подано 386 заявок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Жюри выбрало 100 самых ярких оформлений по 5 номинациям, а москвичи определили лучших по итогам 5 голосований на портале проекта «Активный гражданин». Свой голос оставили свыше 130 тыс. человек.

Победители получат приз в размере 6 млн рублей, за второе место – 3 млн рублей, а за третье – 2 млн рублей.

Победителем в номинации «Лучшее оформление несетевого магазина» стал магазин «Цветы и Куклы», в номинации «Лучшее оформление сетевого магазина» – «Московский дом книги», в категории «Лучшее оформление ТЦ» – ТЦ «Щелковский». Среди предприятий общепита лучшее оформление у ресторанного дома «Булошная», а среди предприятий сферы бытовых услуг – у салона-ателье (ИП Ефремов С. В.).

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