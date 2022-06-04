РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июн. Мужчина в Королеве незаконно получал социальное пособие, предоставив в соцзащиту поддельные документы, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Представитель управления социальной защиты населения по Королеву обратился в полицию с заявлением о выявленном случае незаконного получения пособия на ребенка. Сумма ущерба составила более 240 тыс. рублей.

Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали и доставили в полицию 33-летнего местного жителя.

Установлено, что злоумышленник, являясь генеральным директором одного из ООО, изготовил и предоставил в управление соцзащиты населения справки, в которых указал недостоверные сведения о своих доходах. Таким образом, подозреваемый получал пособия на ребенка как семья со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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