РИАМО - 4 июн. В заброшенном здании села Немчиновка Одинцовского округа в пятницу было обнаружено тело 17-летней девушки. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

На место обнаружения тела сразу выехала следственно-криминалистическая группа. Специалисты обследовали территорию. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства совершенного преступления.

Прокуратура Подмосковья поставила уголовное дело на контроль. Известно, что на теле девушки были обнаружены колото-резанные раны.

По поручению и. о. прокурора Московской области Андрея Ганцева на месте работал Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин.

Ранее суд признал виновным петербуржца, который сбросил свою сожительницу с балкона во время ссоры. Женщина получила многочисленные травмы, но выжила благодаря своевременно оказанной помощи медиков. Виновный отправится за решетку на 10 лет, сообщило Nation News.

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