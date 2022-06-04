РИАМО - 4 июн. На площадке фестиваля «Рыбная неделя в Москве» на Тверской площади 5 июня в 14:00 начнется кулинарное шоу, повара покажут свое мастерство в готовке блюд из рыбы, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На кулинарном ринге сойдутся шеф-повар ресторана Л.Е.С. Андрей Колодяжный и шеф-повар ресторана «Пироги Вино и Гусь», двукратный серебряный призер Международного кремлевского кулинарного Кубка Александр Журкин.

Колодяжный экспериментирует с новыми вкусовыми оттенками, делает упор на необычное сочетание овощей, трав и цветов с мясными и рыбными деликатесами. Во время кулинарного поединка он планирует приготовить мурманского ежа с облепихой, морошкой и листьями мертензии.

Журкин любит рассказывать, как в домашних условиях приготовить самые изысканные блюда, а также делится хитростями, о которых знают только профессиональные повара мирового уровня. Во время состязания он запланировал приготовить «Барбекю на море». Это блюдо он придумал специально для фестиваля. Блюдо состоит из креветок, мидий, лосося и томатов черри. Оно готовится на открытом огне.

Повара поделятся с гостями площадки тайнами своего мастерства, откроют кулинарные секреты. Посетители смогут задать поварам вопросы и получить советы, а потом продегустировать приготовленные блюда из рыбы и выбрать победителя.

Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя в Москве» проводится с 27 мая по 5 июня на 23 площадках. На прилавках торговых шале гостей фестиваля ждет рыба и морепродукты от лучших поставщиков со всей России.

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