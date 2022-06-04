РИАМО - 4 июн. Жители Москвы и гости столицы могут посетить новый летний культурно-образовательный и спортивный сезон на ВДНХ. Там пройдут экскурсии, лекции, концерты, кинопоказы, мастер-классы и занятия спортом. Об этом сообщила заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

«Отдельные программы пройдут в честь праздников и памятных дат. Например, тематические мероприятия готовятся ко Дню России. Следить за летним расписанием можно на сайте ВДНХ и онлайн-площадках резидентов выставки», — сказала Наталья Сергунина.

История, наука, искусство

сайт мэра Москвы

В День России, 12 июня, можно будет посетить обзорную экскурсию. Посетители узнают историю ВДНХ, которая изначально задумывалась как временная (для демонстрации достижений сельского хозяйства страны), а в результате приобрела статус крупнейшего экспозиционного, музейного и рекреационного комплекса в мире.

В музее славянской письменности «Слово» (павильон № 58) 12 июня можно посетить экскурсии «Россия, сколько в этом слове…». Желающим посетить экскурсию необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте музея.

Гостям центра «Космонавтика и авиация» расскажут о космических городах и предприятиях российской ракетно-космической отрасли. Также для участия следует заранее зарегистрироваться.

Творчество и спорт

сайт мэра Москвы

Недавно в центре «Космонавтика и авиация» открылась выставка «Фанерон. Город мечты». Дети и подростки могут ее посетить с 11:00 до 22:00 со вторника по воскресенье.

До 24 сентября на территории ВДНХ можно освоить различные виды спорта: фрисби, футбол, волейбол и шахматы. Также есть возможность научиться кататься на роликах и играть в городки. Для горожан также запланированы кинопоказы. Зрители увидят лучшие фильмы о спорте и пообщаются с приглашенными спортсменами и актерами.

Ежедневно до конца лета будут проходить бесплатные экскурсии по «Городской ферме». Там живут гуси, альпака, кролики, еноты, лошади и другие животные. Начало экскурсий в 12:00, 14:00 и 16:00. Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00 можно поучаствовать в тематических квестах, а с 11:00 до 18:00 — в различных мастер-классах.

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