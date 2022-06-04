РИАМО - 4 июн. Начало первых выходных лета в Москве и Подмосковье ожидается теплым и без сильных осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит 19-21 градус тепла, по области - 19-24 градуса тепла. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

В середине дня атмосферное давление составит 751 мм рт. ст., что чуть выше привычных показателей. Относительная влажность воздуха будет около 40%. Такая погода будет комфортной для большинства людей.

«В вечерние часы содержание кислорода понизится, возможно формирование условий погодной гипоксии. Метеопатические реакции могут развиться у людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов, хронической кислородной недостаточностью», - отмечают специалисты.

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