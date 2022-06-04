РИАМО - 4 июн. В субботу в подмосковной усадьбе Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина пройдет Пушкинский театральный фестиваль, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

На главной сцене Московский молодежный театр под руководством Вячеслава Спесивцева представит 4 новеллы великого русского поэта. Также гостей ждут выступления студентов ГИТИСа, бальные танцы XIX века, романсы пушкинской поры, моноспектакль народного артиста России, худрука Московского Губернского театра Сергея Безрукова.

В парке усадьбы посетителям предложат прогулки в исторических бальных костюмах пушкинского времени от проекта «Бал в русской усадьбе», пройдет вернисаж работ участников Международного детского конкурса «Пушкин глазами детей», можно посмотреть арт-объекты по произведениям Пушкина, поучаствовать в квестах.

В зоне творчества посетителей фестиваля пригласят в фотозону с предметами дворянской моды пушкинского времени, на мастер-класс по росписи деревянных игрушек, а также на игры XIX века.

Кроме того, 5 июня в парке усадьбы Захарово историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина пройдет традиционный Пушкинский праздник. Его учредителем и организатором выступает администрация Одинцовского округа.

На Малой поляне и Поляне сказок гостей ждут литературный парк под открытым небом, концертные и театрализованные программы, игры и забавы пушкинской поры, летний кинотеатр, творческие мастерские, арт-пространство, гастрономическая улица, фотозона и арт-базар. Вход свободный.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.