РИАМО - 4 июн. Для удобства работы ведомств и мониторинга актуальных проблем в Подмосковье на платформе геоинформационного портала РГИС была создана тепловая карта. Она позволят специалистам действовать проактивно, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Карта наглядно демонстрирует районы, откуда поступает наибольшее число обращений граждан через портал «Добродел». Она названа «тепловой», так как показывает концентрацию обращений с помощью температурной диаграммы. Большому числу обращений, то есть зонам особого внимания, соответствую «горячие» цвета спектра — красный и оранжевый, среднему — желтый и зеленый, единичным обращениям — синий.

Как пояснил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, данный инструмент позволяет реагировать на проблемы леса проактивно, не дожидаясь плановых обследований лесных насаждений.

«Тепловая карта позволяет действовать проактивно - это именно тот подход, который отвечает запросам времени и вектору, заданному губернатором (Андреем Воробьевым – ред.). С этим инструментом мы не ждем, когда специалисты лесного хозяйства в плановом порядке обследуют всю территорию лесного фонда, а сразу видим «горячие» точки», - сказал Филимонов.

По его словам, именно в точки с наибольшим числом обращений в приоритете отправляются силы и средства. Зачастую это территории возле населенных пунктов, вдоль дорог и объектов социальной инфраструктуры.

Зампред пояснил, что данные тепловой карты постоянно обновляются и анализируются.

«Мы можем посмотреть за конкретный период времени количество поступивших обращений, локации, а также определить сезонность и на что требуется обратить внимание в первую очередь», - добавил он.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов уточнил, что самые актуальные темы для ведомства – это несанкционированные навалы мусора в лесах и санитарное состояние лесных насаждений. При этом проблема мусора решается новым порядком уборки лесов силами муниципалитетов.

«Тепловая карта – руководство к действию в части обследования состояния лесов. За 2021 нам поступило 954 обращения по неудовлетворительному состоянию леса, мы решили вопросы по 853 из них, всего 10% от всех обращений (101) – было перенесено на этот год в связи с необходимостью проведения лесопатологического обследования», - отметил Баженов.

Больше всего обращений по неудовлетворительному санитарному состоянию лесов за прошлый год было решено в Балашихе (188), Щелкове (141), Красногорске (123), Подольске (109) и Одинцове (107).

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