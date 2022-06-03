РИАМО - 3 июн. Министерство жилищной политики Московской области принимает заявки на день открытых дверей в онлайн-формате, сообщает пресс-служба министерства.

8 июня ведомство планирует провести день открытых дверей в формате видеоконференции и телефонной связи.

Все участники получат подробные консультации в режиме онлайн по вопросам завершения строительства проблемных жилых комплексов на территории региона.

Заявки принимаются по 7 июня по номеру телефона: 8(498)602-16-00, доб. 47929.

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