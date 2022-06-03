РИАМО - 3 июн. МинЖКХ Московской области осуществляет строительство присоединительного водовода в Тимохове Богородского городского округа, работы находятся на особом контроле, сообщает пресс-служба министерства.

Около 3 тыс. жителей деревни с нетерпением ждут появления чистой воды. В пятницу на территории Богородского округа состоялась встреча инициативной группы жителей деревни с первым замминистра регионального МинЖКХ Сергеем Черепановым. В ходе собрания жителям рассказали о промежуточных результатах реализации проекта и показали стройплощадку, где прокладывают трубопровод методом горизонтально направленного бурения.

«Проект по строительству присоединительного водовода от Восточной системы водоснабжения к деревне Тимохово находится у нас на особом контроле. По поручению губернатора (Андрея Воробьева – ред.) в этот населенный пункт проводим централизованную воду силами подведомственного учреждения ГУП МО «КС МО». Сегодня жителям показали ход работ на объекте. Они увидели, что работы идут с опережающими темпами», - сказал Черепанов.

Обеспечение качественным водоснабжением ряда населенных пунктов Богородского округа - одна из основных задач, поставленных министерством ЖКХ Подмосковья в этом году. Для решения данного вопроса ГУП МО «КС МО» выполняются работы по подключению новых абонентов округа к Восточной системе водоснабжения.

«С пониманием относимся к проблеме, связанной с водоснабжением на территории Богородского округа, и совместно с коллегами из министерства ЖКХ Московской области делаем все возможное, чтобы обеспечить централизованную поставку качественной воды сюда как можно скорее», - поделился заместитель гендиректора ГУП МО «КС МО» Сергей Королев.

Так, в январе к Восточной системе водоснабжения региональное МинЖКХ уже подключило поселок Рыбхоз, обеспечив более 1 тыс. жителей качественным водоснабжением. Следующими на очереди по подключению к централизованному водоснабжению находятся жители поселка Зеленый и деревни Щемилово: в рамках этого мероприятия уже ведется подготовка к запуску системы. В этом году также планируется подключить к Восточной системе водоснабжения деревню Тимохово.

На сегодняшний день подача холодного водоснабжения в деревню не осуществляется. На время проведения работ по строительству водопровода администрацией городского округа организована доставка питьевой воды жителям Тимохова.

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