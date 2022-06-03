РИАМО - 3 июн. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский наградил победителей региональной акции «Сдай старые шины на Мегабак», сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Награждение прошло в рамках межрегионального экологического форума «Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы».

«Я искренне рад, что Московская область является лидером во всех экологических проектах, которые реализуются в Российской Федерации. И одним из таких проектов является проект «Мегабак». Губернаторская программа, которую лично А. Ю. Воробьев, можно сказать, придумал и курировал, потому что это очень важный проект, который позволяет нам руками пощупать, что такое вторичная переработка, и что такое экология», - отметил Велиховский.

По его словам, данный проект позволяет сделать Московскую область чище, лучше и красивее.

Он добавил, что в каждом городском округе существует программа «Мегабак», а в некоторых муниципалитетах несколько таких площадок.

«И мы постоянно ездим по этим площадкам, а фактически уже комплексам, потому что они превратились уже в комплексное мероприятие, которое не только собирает вторичные отходы, но и показывает, что с ними можно сделать и объединяет людей», - уточнил министр.

Он рассказал, что в ходе акции «Сдай старые шины на «Мегабак» собрано свыше 3,2 тыс. куб. м или порядка 26 тыс. старых зимних автопокрышек.

В рамках акции было разыграно 9 сертификатов на покупку новой автомобильной резины, а также 2 специальных приза за особый вклад в развитие проекта «Мегабак». Среди победителей и призеров оказались экоактивисты из городских округов Одинцовский, Шаховская, Волоколамский, Королев, Коломна, Чехов, Клин, которые получили сладкие брендированные призы.

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