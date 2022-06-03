РИАМО - 3 июн. Врачи округа Пушкинский рассказали, что нельзя делать при застрявшей в горле рыбьей кости, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
В приемное отделение Московской областной больницы им. профессора В. Н. Розанова обратилась женщина с жалобами на боли в горле. Со слов пациентки, дискомфорт появился накануне вечером после ужина, где она ела рыбу. К утру, когда неприятные ощущения не только не прошли, но и усилились, она приняла решение обратиться за медпомощью.
Специалисты отмечают, что даже такие, на первый взгляд, незначительные вещи, могут нанести серьезный вред здоровью. Если вовремя не извлечь рыбную кость из горла, в толще слизистой может начаться воспалительный процесс, который способен привести к осложнениям.
Врач также добавил, что при ощущениях, что что-то застряло в горле, не надо жевать хлебную корочку, пить много жидкости, полоскать горло и пытаться достать инородное тело самостоятельно. Необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
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