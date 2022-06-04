РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июн. В честь Дня защиты детей на Центральной площади Королева в субботу пройдет фестиваль детского спорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Дети, играющие в футбол, хоккей, настольный теннис или стритбол, разбирающиеся в шахматах и шашках, любящие делать зарядку и планирующие сдать нормы ГТО, могут поучаствовать в фестивале.

Помимо спортивных состязаний, детей ждут ценные призы и подарки. Фестиваль пройдет с 11:00 до 15:00.

Предварительно необходимо зарегистрироваться, отсканировав QR-код на афише или перейдя по ссылке: http://project5611434.tilda.ws/.

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