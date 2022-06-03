РИАМО - 3 июн. Учитель математики Ильинской школы Орехово-Зуевского округа Виталий Лавренев получил грант подмосковной «Молодой гвардии Единой России» на проведение фестиваля по робототехнике «Мой робот», мероприятие было проведено в школе, сообщает пресс-служба МГЕР.
Лавренев в декабре стал участником образовательного форума «Курсом лидера» подмосковной «Молодой гвардии», где презентовал свою идею и стал обладателем гранта, на который были приобретены наборы конструктора и видеопроектор.
Он уточнил, что фестиваль собрал 4 команды. Это ученики Давыдовской гимназии и Авсюнинской школы, 2 коллектива из школы в деревне Абрамовка.
«Ребята презентовали свои модели роботов, созданные из специального конструктора, а также по памяти собирали модель «Робота-носорога», – добавил педагог.
По словам депутата Госдумы, руководителя Московского областного отделения «Молодой гвардии Единой России» Александра Толмачева, МГЕР является организацией возможностей для реализации идей и проектов. Чтобы выявить и поддержать социально значимые проекты, в регионе проводилась масштабная форумная кампания «Курсом лидера».
В ближайшее время подмосковная МГЕР даст старт подаче проектов на грантовый конкурс в рамках общеобластного форума «Курсом лидера», о чем будет сообщено дополнительно. Те, у кого есть интересные соцпроекты, смогут презентовать их и попробовать заручиться грантовой поддержкой.
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