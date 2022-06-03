РИАМО - 3 июн. Учитель математики Ильинской школы Орехово-Зуевского округа Виталий Лавренев получил грант подмосковной «Молодой гвардии Единой России» на проведение фестиваля по робототехнике «Мой робот», мероприятие было проведено в школе, сообщает пресс-служба МГЕР.

Лавренев в декабре стал участником образовательного форума «Курсом лидера» подмосковной «Молодой гвардии», где презентовал свою идею и стал обладателем гранта, на который были приобретены наборы конструктора и видеопроектор.

«Изучение робототехники для школьников – важная ступень к успешной жизни в современном обществе. Но из-за того, что у нас не было необходимого оборудования, мы не могли в школе работать по этому направлению. Благодарен за поддержку идеи и за то, что наши ученики теперь могут с успехом осваивать современные технологии», – сказал Лавренев.

Он уточнил, что фестиваль собрал 4 команды. Это ученики Давыдовской гимназии и Авсюнинской школы, 2 коллектива из школы в деревне Абрамовка.

«Ребята презентовали свои модели роботов, созданные из специального конструктора, а также по памяти собирали модель «Робота-носорога», – добавил педагог.

По словам депутата Госдумы, руководителя Московского областного отделения «Молодой гвардии Единой России» Александра Толмачева, МГЕР является организацией возможностей для реализации идей и проектов. Чтобы выявить и поддержать социально значимые проекты, в регионе проводилась масштабная форумная кампания «Курсом лидера».

«Когда Виталий презентовал собственную идею на форуме, было видно, что он ею горит и заинтересован в том, чтобы мечта стала явью. В итоге было решено поддержать инициативу и оказать необходимую поддержку. Виталий радеет за родную сельскую школу, и хочет, чтобы она ничуть не уступала городским, и мы ему в этом помогли, помогаем и будем помогать», – подчеркнул Толмачев.

В ближайшее время подмосковная МГЕР даст старт подаче проектов на грантовый конкурс в рамках общеобластного форума «Курсом лидера», о чем будет сообщено дополнительно. Те, у кого есть интересные соцпроекты, смогут презентовать их и попробовать заручиться грантовой поддержкой.

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