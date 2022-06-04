РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 июн. В Краснопутьском административном округе Домодедова в субботу пройдет личный прием жителей в формате выездной администрации, сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

С 10:00 до 14:00 прием жителей проведут глава округа Михаил Ежокин и его заместители, руководители структурных подразделений, представители управляющих компаний, МособлЕИРЦ.

Мероприятие пройдет в СДК «Русь» по адресу: с. Красный Путь, ул. Центральная, д. №2.

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