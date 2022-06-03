РИАМО - 3 июн. Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) смогут в летнем сезоне посетить экскурсии по туристическим местам Подмосковья, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Все лето путешественников ЦППК будут ждать новые летние форматы экскурсий выходного дня, маршруты для самостоятельных поездок и развлечений, идеи для которых можно почерпнуть на туристическом портале ЦППК «Поехали посмотрим» — поехали-посмотрим.рф», - сказали в пресс-службе.

В мае стартовал проект «Лето в Подмосковье». В Коломне 4 июня пройдет праздник «МультиГрад». Там проведут игры, танцы, мастер-классы. Всем гостям, которые решат приехать электропоездами ЦППК, вручат тематические подарки. Получить их можно будет на специальной стойке фестиваля и в городском туристском информационном центре.

Во всех популярных среди туристов городах Подмосковья железнодорожная инфраструктура отличается удобным расположением. Исторические достопримечательности и места проведения интересных событий как правило находятся недалеко от станций, а поездка в комфортабельном электропоезде не занимает много времени и позволяет избежать пробок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал туризм одной из приоритетных сфер для развития в Подмосковье. По его словам, важно развивать агротуризм, гостиничные комплексы, глэмпинги и кемпинги.

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