РИАМО - 3 июн. Жилой комплекс «Молодежный» в подмосковной Балашихе достроили и ввели в эксплуатацию, это позволило обеспечить права 537 граждан. Соответствующее разрешение выдало министерство жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба министерства.

Люди ждали сдачу дома с декабря 2019 года. Теперь они получат долгожданные ключи и начнут готовиться к ремонту и новоселью.

Более 500 человек вложились в строительство объекта, которое началось в 2016 году. Однако из-за возникших финансовых трудностей застройщику ООО «СК Проект» не удалось передать квартиры в срок. При сопровождении Минжилполитики региона застройщик достроил дом, ведомство сопровождало объект на этапе ввода и помогало с корректировкой исходно-разрешительной документации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2023 году в регионе планируется окончательно решить вопрос с обманутыми дольщиками. Сейчас активно идет работа в этом направлении, в эксплуатацию вводятся проблемные объекты.

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