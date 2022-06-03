РИАМО - 3 июн. С 4 июня 2022 года до 31 декабря 2023 года будет закрыт западный вестибюль (выход 1) станции «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии метро, сообщает Дептранс.

Такое закрытие объяснили строительством северного дублера Кутузовского проспекта.

Эта дорога пройдет от центра «Москва-Сити» до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. После она выйдет на северный обход Одинцова.

Новая трасса позволит доехать от МКАД до «Москва-Сити» за 7-10 минут.

На период закрытия вестибюля пассажирам посоветовали пользоваться выходом 4 станции «Славянский бульвар».

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