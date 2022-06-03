РИАМО - 3 июн. Международные исследователи установили взаимосвязь высокого роста человека со склонностью к некоторым серьезным заболеваниям, например, варикозное расширение вен или повреждение периферических нервов, сообщает «Мир 24».

В рамках генетического исследования проанализировали данные о здоровье 280 тыс. человек со средним ростом 176 см.

Ученые выясняли, как влияют гены с определенными функциями на наличие заболеваний. Это крупнейшее подобное исследование, в котором сопоставляли тысячи касающихся роста генетических вариаций с тысячами связанных с болезнями характеристик.

В рамках исследования было доказано, что рост человека способен оказать влияние на более чем 100 различных клинических признаков. Среди них - периферическая невропатия, язвы нижних конечностей и хроническая венозная недостаточность.

Теперь исследователи планируют установить биохимические причины взаимосвязи роста и заболеваний, а затем выяснить, в какой степени размер тела влияет на здоровье.

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