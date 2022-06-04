РИАМО - 4 июн. Сегодня отмечается Международный день невинных детей - жертв агрессии, также в России празднуют День крановщика.

Международный день невинных детей - жертв агрессии

Памятная дата была введена в календарь 1982 года на чрезвычайной специальной сессии по вопросу о Палестине Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда ассамблея была потрясена «огромным числом невинных палестинских и ливанских детей — жертв актов агрессии Израиля».

День отмечается в годовщину первого налета израильской авиации на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана, проведенного 4 июня 1982 года, в ходе которого погибло большое число мирных жителей, среди которых были и дети.

Целью данного памятного дня является попытка ощутить боль и страдания детей всего мира, подвергающихся физическому насилию, морально-психической и духовной обработке.

День крановщика в России

Этот профессиональный праздник крановщики отмечают неофициально. Выбор даты обусловлен тем, что 4 июня 2014 года Минюст РФ зарегистрировал приказ «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист крана».

Работа крановщика – очень ответственный труд, от которого зависит точность и скорость выполнения задач. От машиниста крана требуются знания физики, геометрии, а также определенные психологические характеристики, связанные, например, с работой на высоте, в разных погодных условиях, а еще понимание того, что техника – источник повышенной опасности.

Международный день очистки водоемов в России

Дата события уникальна для каждого года. В 2022 году эта дата — 4 июня. Этот день в мире проводится с 1995 года, чтобы донести до общества важность очистки рек, морей, озер, прудов и прочих водоемов от различных загрязнений.

В РФ данный праздник отмечается с 2003 года. Основные идейные вдохновители, организаторы и участники «праздничных мероприятий» Международного дня очистки водоемов в России – дайверы. В этот день региональные клубы подводного плавания выезжают на местные водоемы, чтобы очистить берега и дно.

На экраны вышел первый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль»

Киножурнал «Фитиль» показывали обычно в кинотеатрах перед началом основного фильма. Сюжеты миниатюр, составляющих киножурнал, бичевали разнообразные недостатки советской общественной и частной жизни: разоблачали карьеристов, бюрократов, взяточников и бракоделов, высмеивали мещанство.

Первый его выпуск вышел на советские киноэкраны 4 июня 1962 года. Главным редактором «Фитиля» стал известнейший детский поэт и писатель-сатирик Сергей Михалков.

В 1993 году выпуск киножурнала прекратился «из-за нехватки средств». Затем его возродили и он еще выходил в 2004-2008 годах.

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