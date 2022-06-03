РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 июн. В Щелкове на площади Ленина сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Сохрани ребенку жизнь!» в рамках комплексного информационно-профилактического мероприятия «Внимание-дети!», сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

В ходе мероприятия, направленного на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, рассчитанного на все категории участников дорожного движения, автоинспекторы рассказали о целях и задачах, а также довели статистику аварийности с участием несовершеннолетних пассажиров и пешеходов.

Полицейские напомнили водителям о правилах перевозки юных пассажиров и важности соблюдения скоростного режима, поскольку летом возрастает опасность выхода несовершеннолетних пешеходов на проезжую часть дороги вне зоны действия пешеходного перехода.

Юным участникам дорожного движения автоинспекторы напомнили о правилах безопасности на улицах и трассах, акцентировав внимание на дорожных ловушках. Также инспекторы рассказали о видах средств индивидуальной мобильности и их безопасного использования.

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