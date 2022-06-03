РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июн. В поселке Нахабино подмосковного Красногорска продолжается строительство общеобразовательной школы на 900 мест со встроенно-пристроенным блоком детского сада на 150 малышей. Подрядчик приступил к устройству котлована будущего комплекса. Об этом сообщает министерство строительного комплекса Московской области.

На площадке рабочие приступили к разработке котлована под фундамент здания, вывозу грунта. Работы идут в графике. Проектом предусмотрено строительство 4-этажного здания блочного типа площадью более 16,1 тыс. квадратных метров.

В блоке для дошкольников разместятся групповые ячейки с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный залы. В школьном блоке появятся учебные кабинеты с мастерскими и лаборантскими, универсальные помещения для групп продленного дня, актовый зал, библиотека с медиатекой, столовая и блок спортивно-оздоровительной группы, а также административные и технические помещения.

На прилегающей территории будет обустроена многофункциональная площадка для проведения мероприятий, появятся групповые площадки с теневыми навесами для дошкольников. Здесь также создадут физкультурно-спортивную, хозяйственную и учебно-опытную зону.

Строительство ведется в рамках госпрограммы. Подрядчиком выступает ООО «АСГ Техно Строй».

Сдать образовательный комплекс планируется в 2024 году.

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