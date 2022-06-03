РИАМО - 3 июн. Член Координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов рассказал, что российские войска добились важных результатов в спецоперации на Украине за минувшие сутки. На большинстве участков фронта ВС РФ доминируют над ВСУ.

Минобороны РФ в пятницу сообщило, что ВКС уничтожила очередную украинскую РЛС в Славянске.

«Поражена очередная РЛС, количество их у нашего противника сокращается, а возможность его введения в строй не столь быстрая», — рассказал Насонов «360».

По его словам, специалисты по управлению РЛС у ВСУ уже являются штучными, поэтому вести радиолокационную разведку и управлять действиями своей артиллерии им будет все сложнее.

Эксперт добавил, что российские военные скоро полностью займут Славянск, однако угроза со стороны диверсионных украинских групп сохранится.

Он подчеркнул, что ВС РФ уничтожили ЗРК «Оса-АКМ», 2 установки «Града» и 4 склада вооружений ВСУ в районах Соледара, Дзержинска, Яковлевки и Бахмута. На этом направлении ВС РФ доминирует.

Кроме того, ВС РФ продолжают уничтожать турецкие беспилотники Bayraktar, либо вносить помехи в их работу. Насонов уточнил, что этот дрон может наносить урон и передавать данные разведки.

«Но мы уже нашли способы, как глушить сигнал, который он готов передавать, и как вносить помехи в то изображение, которое он им передает», — заключил эксперт.

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