РИАМО - 3 июн. Специалист по морским млекопитающим Александр Жбанов объяснил, почему могли погибнуть нескольких тысяч дельфинов в акватории Черного моря. По его словам, это могло случится из-за инфекции, сообщает News.ru.

Ранее СМИ сообщали, что несколько тысяч мертвых дельфинов были обнаружены на берегах Болгарии, Румынии, Турции и Украины за последнее время. Некоторые ученые предполагают, что причиной их массовой гибели могли стать вооруженные действия.

«Важно знать, какие следы остались на дельфинах, надо взять их анализ крови. Я могу высказать предположение: либо они запутались в рыболовецких сетях, либо это какая-та инфекция свирепствует», — сказал Жбанов.

Именно от вирусной инфекции умирает множество дельфинов. При этом эксперт отрицает версию, что животные могли погибнуть из-за боевых действий на море.

«Дельфин выдерживает взрыв гранаты на расстоянии примерно 4-5 м. Чего они бы плыли к местам боевых действий? В общем, я не верю в это», — добавил специалист.

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