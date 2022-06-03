РИАМО - 3 июн. Власти стали доброжелательнее к экоактивистам. То, к чему призывают эковолонтеры, всегда актуально и важно, сообщил член Общественной палаты Московской области Александр Кумохин.
В рамках мероприятия основатель общественного движения «СтопМоскокс», представитель просветительского сообщества «Дыши.Москва» по Подмосковью Дмитрий Горностаев отметил, что один из важных шагов при борьбе с загрязняющими воздух предприятиями - это убедить пассивных сторонников закрытия организации действовать более активно.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поприветствовал участников экологического форума в Красногорске и подчеркнул важность данной темы для региона.
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