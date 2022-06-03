РИАМО - 3 июн. Один из первых шагов в борьбе с загрязняющими воздух предприятиями - убедить пассивных сторонников закрытия организации действовать более активно, сообщил основатель общественного движения «СтопМоскокс», представитель просветительского сообщества «Дыши.Москва» по Подмосковью Дмитрий Горностаев.

Горностаев рассказал, что когда жители сталкиваются с экологической проблемой, они разделяются на 4 группы: активные сторонники, пассивные сторонники, пассивные противники и активные противники.

«Главная задача при формировании, при объединении людей в борьбе против такого страшного производства является задача из одной группы переместить жителей в другую группу. В нашем случае - это задача переместить из группы пассивных сторонников в группу активных», - объяснил Горностаев на экофоруме в Красногорске.

Он добавил, что его сообществом была составлена инструкция, в какие органы власти необходимо обращаться.

По его словам, второй шаг - создание площадки, где проблему можно обсудить. Это позволит увеличить число активных сторонников.

Третий этап заключается в том, чтобы поменять в сознании людей мысль о том, что они ничего не могут сделать. После этого можно добиться чего угодно. уточнил экоактивист.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поприветствовал участников экологического форума в Красногорске и подчеркнул важность данной темы для региона.

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