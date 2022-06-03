РИАМО - 3 июн. После утверждения изменений в типовых административных регламентах в сфере погребения и похоронного дела в Подмосковье нововведения коснулись муниципальных услуг по предоставлению мест для захоронения, оформлению удостоверений о захоронениях, перерегистрации захоронений и выдаче разрешений на установку надмогильных сооружений, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием муниципальной услуги уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, а также устанавливает порядок предоставления, стандарт, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур.

В регламенте прописаны требования к предоставлению услуг и формы контроля за исполнением. Новые регламенты содержат перечень документов, необходимых для получения муниципальных услуг, а также закрытый список оснований для отказа в приеме заявлений или в предоставлении той или иной услуги.

Сроки оказания муниципальных услуг не изменились. Однако теперь в личный кабинет заявителя на региональном портале госуслуг направляют сведения о ходе и результате рассмотрения заявления.

Предоставление и оформление семейных (родовых) захоронений

Кроме новой редакции общего административного регламента приняты отдельные документы, регламентирующие 2 муниципальные услуги: по предоставлению семейных (родовых) захоронений (СРЗ), а также по оформлению родственных, почетных, воинских захоронений, созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, как семейные (родовые) захоронения.

Еще новым регламентом предусмотрен единый порядок оформления удостоверения о захоронении, который объединяет в себе выдачу удостоверений о захоронениях, произведенных до и после 1 августа 2004 года, раньше это были 2 отдельные процедуры.

Также в общий регламент включена новая процедура «Выдача разрешения на извлечение останков (праха) умершего для последующего перезахоронения». А вот пункт «Регистрация установки (замены) надмогильного сооружения (надгробия)» убрали из перечня, так как регистрация надгробия производится уполномоченным органом самостоятельно в срок не позднее 3 рабочих дней со дня окончания выданного ранее разрешения на установку надмогильного сооружения.

Кроме того, теперь в семейно-родовые прописаны следующие категории заявителей: лицо, на имя которого планируется оформить родственное, почетное, воинское захоронение, как семейное (родовое), имеющий родственную связь с одним из ранее похороненных на соответствующем месте; лицо, на чье имя ранее было зарегистрировано родственное, почетное, воинское захоронение, превышающее установленный размер.

Если заявителю уже предоставили место для создания СРЗ, это станет причиной для отказа в предоставлении данной услуги.

Удобство для заявителей

«Нововведения, включенные в регламент, призваны упростить гражданам получение муниципальных услуг в такой социально значимой области общественной жизни, как сфера погребения и похоронного дела. Точно прописанные условия и порядок их предоставления позволяют избежать неоднозначности в толковании, а также делают невозможным требование у заявителей дополнительных документов, не предусмотренных административными регламентами», - пояснил зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

Еще поправки отменили неактуальные части регламента и ввели новые, приведя практику оказания муниципальных услуг ритуальной сферы Подмосковья в соответствие с законодательством.

Изменения утверждены 23 мая 2022 года. Новые административные регламенты вступают в силу через 10 дней после официального опубликования.

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