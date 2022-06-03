РИАМО - 3 июн. За минувшие 5 лет в Подмосковье удалось рекультивировать 13 мусорных полигонов. Это позволило улучшить условия жизни около 1,5 млн местных жителей, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов в пятницу выступил на экологическом форуме «Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы» в Красногорске, поучаствовав в панельной дискуссии «Реализация федерального проекта «Чистая страна» в Подмосковье». Он рассказал о работе по ликвидации накопленного вреда, которая ведется нарастающими темпами с 2017 года.

«Подмосковье – один из регионов-лидеров по реализации проекта «Чистая страна». Это признано федеральными коллегами, экспертами, всем экологическим сообществом. В 2017-2021 годах удалось рекультивировать 13 полигонов, их суммарная площадь превысила 180 га. В результате выбросы свалочных газов сократились на 35 тыс. тонн в год, нам удалось улучшить условия жизни около 1,5 млн человек. Не будет преувеличением сказать, что эта ситуация беспрецедентна, особенно если учесть, что сейчас в работе у нас еще 11 полигонов», – подчеркнул Фирсов.

Он добавил, что в регионе на данный момент нет серьезных рисков срыва поставок оборудования и технологий для рекультивации в связи с санкциями, однако альтернативные варианты прорабатываются.

В работе форума также приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

Воробьев отметил важность вопросов экологии для Подмосковья. Он также напомнил, что в области активно реализуется программа по очистке русел рек, прудов и озер.

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