РИАМО - 3 июн. За минувшие 5 лет в Подмосковье удалось рекультивировать 13 мусорных полигонов. Это позволило улучшить условия жизни около 1,5 млн местных жителей, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.
Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов в пятницу выступил на экологическом форуме «Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы» в Красногорске, поучаствовав в панельной дискуссии «Реализация федерального проекта «Чистая страна» в Подмосковье». Он рассказал о работе по ликвидации накопленного вреда, которая ведется нарастающими темпами с 2017 года.
Он добавил, что в регионе на данный момент нет серьезных рисков срыва поставок оборудования и технологий для рекультивации в связи с санкциями, однако альтернативные варианты прорабатываются.
В работе форума также приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.
Воробьев отметил важность вопросов экологии для Подмосковья. Он также напомнил, что в области активно реализуется программа по очистке русел рек, прудов и озер.
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