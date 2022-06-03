РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 июн. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин осмотрел текущий ремонт в детской поликлинике №2, а также передал книги в «Добрую комнату», сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

Партийный проект «Добрая комната» начал реализовываться в 2019 году. Тогда, в День защиты детей открылась первая в своем роде детская игровая зона. Сегодня проект продолжают реализовывать при больницах и поликлиниках Подмосковья. Новая игровая комната в детской поликлинике Щелкова будет открыта в скором времени в рамках проекта «Здоровое будущее».

«В апреле 2021 года обещал, что будем прорабатывать вопрос создания добрых комнат в детских поликлиник, и вот в ближайшее время одна из них откроется в детской поликлинике №2. Как отмечают врачи, комната будет очень востребована, дети с удовольствием проводят тут время и уже не будут бояться ходить к врачу. Сегодня смогли дополнить ее книгами», — сказал Владимир Шапкин.

В комнате есть телевизор, где будут показывать мультики, есть развивающая магнитная доска с буквами, а также всевозможные игрушки. Теперь для маленьких пациентов поликлиники в игровой комнате появились увлекательные книжки.

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