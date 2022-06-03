РИАМО - 3 июн. Бизнесмен Аркадий Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекс», сообщает Газета.ru.

Ранее ЕС опубликовал 6-й пакет новых санкций против России. В него попал основатель «Яндекса» Аркадий Волож.

«Yandex N.V. объявляет о том, что Аркадий Волож, соучредитель компании, немедленно ушел в отставку с поста исполнительного директора и генерального директора Yandex N.V., совета директоров и руководящих должностей в своих международных дочерних компаниях», — сообщили в пресс-службе компании.

На фоне данной ситуации акции «Яндекса» на бирже упали уже более чем на 10%.

Волож — российский предприниматель и программист, основатель и генеральный директор группы компаний «Яндекс». Неоднократно входил в список самых богатых людей по версии журнала Forbes.

«Яндекс» — транснациональная компания в отрасли информационных технологий, владеющая одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в России и ряде других стран.

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