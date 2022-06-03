РИАМО - 3 июн. С помощью электронного сертификата жители Московской области с инвалидностью смогут приобрести современные специальные телефоны, телевизоры с телетекстом для скрытых субтитров, экзопротезы молочной железы, глазные протезы, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования РФ.

Также можно купить чехлы к протезам рук и ног, спецсредства при нарушении функций выделения (моче- и калоприемники, включая средства ухода за стомой).

Российский Минтруд с 1 июня расширил перечень техсредств реабилитации для граждан с инвалидностью, которые можно приобрести по электронному сертификату.

Всего перечень дополнили 53 позициями. В список в общей сложности включено свыше 240 различных наименований средств реабилитации.

Электронный сертификат стал доступен в сентябре 2021 года. В Подмосковье на сегодняшний день выдано свыше 1,8 тыс. сертификатов на общую сумму более 17 млн рублей. При этом 767 сертификатов на 6,5 млн рублей реализованы заявителями.

Каждое десятое заявление на обеспечение средствами реабилитации в регионе подается на сертификат, что подтверждает его востребованность.

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