РИАМО - 3 июн. В Московской области Единый госэкзамен по математике базового уровня написали почти 18 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«Математика базового уровня является обязательным предметом, который сдают выпускники для получения аттестата», - напомнила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она отметила, что в 250 пунктах проведения ЕГЭ в регионе было задействовано 600 общественных наблюдателей, из них от Российского союза молодежи - 97 человек.

«ЕГЭ прошел в штатном режиме. Информации о каких-либо нарушениях не поступало. Узнать свои результаты участники экзамена смогут после 27 июня», – уточнила Каклюгина.

В текущем году выпускные испытания в России проводятся в 3 этапа: с 21 марта по 18 апреля – досрочный, с 26 мая по 2 июля – основной, с 5 по 20 сентября – дополнительный.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.