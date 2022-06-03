РИАМО - 3 июн. Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки на комплексную уборку помещений в Дмитровском городском округе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Управление рассмотрело жалобу ООО «МД-Консалтинг» на действия комиссии по осуществлению закупок администрации Дмитровского округа, МКУ «Центр проведения торгов» муниципалитета при проведении электронного аукциона на комплексную уборку помещений.

Согласно доводу жалобы организатор торгов не установил дополнительные требования к участникам закупки, нарушил права и законные интересы компании-заявителя.

Ведомство пришло к выводу о неправомерности действий комиссии и признало жалобу компании обоснованной.

Региональное УФАС России выдало обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

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