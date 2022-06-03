РИАМО – 3 июн. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов посетил Живописную бухту, где ведется благоустройство, и рассказал о ходе работ. Там будет комфортная зона отдыха, сейчас на объекте ведутся земляные работы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Будущая зона отдыха расположена на Мякининском шоссе, напротив парка «Липовая роща» и жилого квартала «Спутник». Работы по ее благоустройству будут проводиться в 2 этапа, завершение первого этапа запланировано уже на осень 2022 года.

Как рассказал Андрей Иванов, в Живописной бухте появится амфитеатр с пирсом и современный комфортный пляж с лежаками и зонтами.

«При засыпке пляжа подрядчик планирует завезти порядка 4 тыс. кубометров специального песка — для акватории и берега. Сейчас работы находятся на начальном этапе, техника снимает лишний грунт, готовит площадку под обустройство. Основные процессы должны начаться через месяц», — сообщил Иванов.

Глава округа выразил надежду на то, что Живописная бухта уже скоро станет одним из любимых мест отдыха местных жителей.

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