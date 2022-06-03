РИАМО - 3 июн. В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Подмосковье провели гидравлические испытания 860 км теплосетей в 42 городских округах, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Все работы по подготовке объектов к новому отопительному периоду должны быть выполнены до 15 сентября 2022», — сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

На текущей неделе теплосети проверили в городских округах Черноголовка, Кашира, Жуковский, Можайский, Рузский, Клин, Реутов, Электросталь, Балашиха, Орехово-Зуевский.

В этом году теплосети в преддверии зимнего сезона проверили в 42 муниципалитетах. Протестировано более 860 км теплопроводов, обнаружили 56 утечек. Там проведут ремонт.

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