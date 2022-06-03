РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 июн. В домодедовские пункты приема гуманитарной помощи для жителей Донбасса поступила информация о необходимости летней одежды, сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Преимущественно нужна мужская одежда.

Пункты приема работают по следующим адресам: Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, д. 8 (Домодедовское отделение «Единой России»), Домодедово, мкр. Центральный, Каширское шоссе, д. 70, 3-й этаж (Общественная палата Домодедова). Оба пункта будут открыты с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Также ежедневно с 10:00 до 20:00 работают пункты сбора в МКЦ «Победа» (Площадь 30-летия Победы, д. 2),

в молодежном пространстве «4К» (ул. Овражная, д. 1, корп. 2), в МЦТТ «Интеграл» (с. Ям, ул. Школьная, д. 14) и в центре военно-патриотического воспитания (ул. Текстильщиков, д. 1/1).

Все вещи, кроме бытовой техники, должны быть новыми.

Помочь жителям ЛДНР можно оказать в одном из 130 волонтерских пунктов. К работе привлекли 1,8 тыс. волонтеров. Выбрать удобный пункт можно на сайте volontermo.ru, где также есть полный список необходимых вещей. Товар должен быть в индивидуальной упаковке, а у продуктов питания должен быть длительный срок хранения. Вес 1 товара не должен превышать 6 кг.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.