РИАМО - 3 июн. Сведения в отношении ООО ПО «КАСОР» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) по факту нарушения условий контракта, заключенного с Домодедовской ЦГБ, сообщает пресс-служба управления ФАС по Московской области.

Ранее учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Фирма нарушила условия исполнения контракта, поэтому учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии областного УФАС компания не представила документы, которые бы свидетельствовали об устранении нарушений условий контракта.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО ПО «КАСОР» подлежат включению в РНП.

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