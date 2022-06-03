РИАМО - 3 июн. Команда Большой арктической экспедиции - школьники и студенты столичных колледжей - вернулась в Москву, побывав у Северного Ледовитого океана, сообщает «Вечерняя Москва».

Экспедицию возглавлял директор центра допобразования «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро. Он отметил, что ребята смогли проникнуться российской историей, путешествуя через разные эпохи, связанные с ней, - это и есть настоящий патриотизм.

Юные путешественники помогали полярникам и метеорологам. Кроме того, ребята повторили маршруты знаменитых полярников, покорив мыс Челюскин.

Экспедиция стартовала 22 мая, ее посвятили 280-летию открытия мыса Челюскин - самой северной точки Евразии. Участниками путешествия стали 14 учащихся школ и колледжей Москвы. Их выбрали среди 20 тыс. желающих стать членом команды экспедиции.

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