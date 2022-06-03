РИАМО - 3 июн. Несмотря на очень быстрое распространение борщевика, избавиться от него на земельном участке можно самостоятельно. Лучше всего начинать борьбу с сорняком тогда, когда он еще не зацвел, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Борщевик Сосновского – сорняк, который опасен не только для человека, но и для семян других растений, мешая их прорастанию.

«Правообладатели частных земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в собственности, владении или пользовании самостоятельно. Для этого существуют 3 основных способа: механический, химический и агротехнический. Важно помнить, что для того, чтобы уберечь свои участки от опасного растения, лучше всего начинать борьбу в период, когда оно еще не зацвело, а начинает только расти», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Скашивать сорняк надо строго до начала цветения, косить его после созревания семян нельзя. Срезанные цветущие зонтики рекомендуют выносить за пределы участка и сжигать. Также в рамках борьбы с сорняком можно использовать агротехнические приемы - вспашку, а в сложных случаях - гербициды, при этом создавая буферные зоны вокруг огорода шириной не менее 4 м и на этой полосе постоянно окашивая траву.

При применении гербицидов важно учитывать время распыления и погодные условия. Обработку следует проводить в безветренную и не дождливую погоду при температуре воздуха около 20 градусов. Хорошо помогают от сорняка препараты «Магнум» и «Торнадо экстра». А универсальный препарат фирмы Avgust «Агрокиллер» проникает в стебли, листья и корни борщевика, вызывая полную гибель растения.

Недавно в Подмосковье появилась уникальная баковая смесь для обработки земель от борщевика. Ее разработал один из крупнейших подрядчиков региона - компания ООО «Грин Сити» при участии преподавательского состава РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, ВНИИ защиты растений и содействия «Центра агропромышленного развития», отвечающего за организацию мероприятий по удалению борщевика Сосновского в области.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.