РИАМО - 3 июн. Несмотря на очень быстрое распространение борщевика, избавиться от него на земельном участке можно самостоятельно. Лучше всего начинать борьбу с сорняком тогда, когда он еще не зацвел, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.
Борщевик Сосновского – сорняк, который опасен не только для человека, но и для семян других растений, мешая их прорастанию.
Скашивать сорняк надо строго до начала цветения, косить его после созревания семян нельзя. Срезанные цветущие зонтики рекомендуют выносить за пределы участка и сжигать. Также в рамках борьбы с сорняком можно использовать агротехнические приемы - вспашку, а в сложных случаях - гербициды, при этом создавая буферные зоны вокруг огорода шириной не менее 4 м и на этой полосе постоянно окашивая траву.
При применении гербицидов важно учитывать время распыления и погодные условия. Обработку следует проводить в безветренную и не дождливую погоду при температуре воздуха около 20 градусов. Хорошо помогают от сорняка препараты «Магнум» и «Торнадо экстра». А универсальный препарат фирмы Avgust «Агрокиллер» проникает в стебли, листья и корни борщевика, вызывая полную гибель растения.
Недавно в Подмосковье появилась уникальная баковая смесь для обработки земель от борщевика. Ее разработал один из крупнейших подрядчиков региона - компания ООО «Грин Сити» при участии преподавательского состава РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, ВНИИ защиты растений и содействия «Центра агропромышленного развития», отвечающего за организацию мероприятий по удалению борщевика Сосновского в области.
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