РИАМО - 3 июн. Программа «Стажировка в органах государственной власти Московской области» для студентов вузов РФ проводится с 2018 года. Сейчас ведется прием заявок на 15 поток стажировки, которая пройдет с 3 октября по 23 декабря 2022 года, сообщает администрация губернатора Подмосковья.

Продолжительность стажировки – 3 месяца. Ее организатор – администрация губернатора Московской области. Стажировка проводится для совершенствования кадрового потенциала государственной гражданской службы Московской области посредством привлечения студентов и начинающих специалистов, которые являлись бы приоритетными кандидатами на стартовые должности в органах государственной власти региона.

Популярность данного направления растет с каждым потоком стажеров. За 5 лет (2018-2022 гг.) на участие в программе уже подано свыше 1,7 тыс. заявок, 269 студентов отобраны в результате конкурсных испытаний и успешно прошли стажировку, из них 62 человека трудоустроены в госорганы Подмосковья.

Более подробная информация и электронный прием документов – на карьерном портале правительства Московской области.

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