РИАМО - 3 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в пятницу вручил награды за заслуги в сфере экологии и природоведения. Вручение приурочили ко Дню эколога, передает корреспондент РИАМО.

Одними из первых награды вручили представителям Всероссийского общества охраны природы. Они обратились к губернатору с инициативой открыть природные охранные отделения в каждом муниципальном округе региона.

«Если мы откроем отделения и от этого лучше станет экология, то давайте это делать. Мне кажется важно нам максимальное количество вовлечь в то, что находится у тебя под ногами, как говорят, под носом. <…> Мы все говорим, что любим свой дом, свой город, свое Подмосковье и любой другой наш любимый регион. Поэтому мне кажется, что это можно обсудить. Давайте. С удовольствием», - отметил Воробьев.

День эколога в России отмечают 5 июня. Это профессиональный праздник всех российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экологов-активистов.

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