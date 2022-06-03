РИАМО - 3 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в пятницу вручил награды за заслуги в сфере экологии и природоведения. Вручение приурочили ко Дню эколога, передает корреспондент РИАМО.
Одними из первых награды вручили представителям Всероссийского общества охраны природы. Они обратились к губернатору с инициативой открыть природные охранные отделения в каждом муниципальном округе региона.
«Если мы откроем отделения и от этого лучше станет экология, то давайте это делать. Мне кажется важно нам максимальное количество вовлечь в то, что находится у тебя под ногами, как говорят, под носом. <…> Мы все говорим, что любим свой дом, свой город, свое Подмосковье и любой другой наш любимый регион. Поэтому мне кажется, что это можно обсудить. Давайте. С удовольствием», - отметил Воробьев.
День эколога в России отмечают 5 июня. Это профессиональный праздник всех российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экологов-активистов.
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Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»
Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»
Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»
Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»
Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»
Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»
Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»
Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»
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